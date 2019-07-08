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Колокольню храма XVIII века в центре Москвы планируют отреставрировать

Она является объектом культурного наследия федерального значения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в колокольне храма Николы в Подкопаях в Москве. Впоследствии постройку планируют отреставрировать, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В ходе предстоящих исследований специалисты оценят все особенности колокольни, степень ее сохранности, а также определят объем необходимых работ по сохранению. После этого эксперты приступят к разработке проекта реставрации, в котором им предстоит подробно изложить и обосновать все будущие решения", - приводят в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он утончил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ начнется процесс согласования проекта реставрации, потом подрядчик должен будет получить разрешение, чтобы начать сами работы.

По данным ведомства, колокольня была построена в 1759 году из кирпича с белокаменным цоколем. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Емельянов отметил, что постройка объединила в себе особенности древнерусского зодчества и стиль барокко.

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