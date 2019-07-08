Мозаичные панно Корноухова украсят храм князя Владимира в Москве

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Член Российской академии художеств Александр Корноухов занял первое место в общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма Святого равноапостольного великого князя Владимира - Патриаршего подворья в Тушине города Москвы. В понедельник на церемонии подведения итогов победителю вручили сертификат на 1,5 млн рублей.

На первом эскизе Корноухова изображен сюжет выбора веры в византийском храме. На втором - строительство монастырей преподобным Сергием Радонежским. Следующее значимое событие, которое показал автор, - крещение в Днепре.

"Тут интересно то, что небо подвижно. Это разлитая благодать божья, которая наполняет струи, и струи уподобляются воздуху и одновременно являются водами, которые очищают человека. Завершает экспозицию Ледовое побоище. Мне показалось, что тут есть какой-то переход к идее иконы, когда все делается знаковым", - сказал ТАСС Корноухов.

Второе место и сертификат на 1 млн рублей получил Анатолий Гончаренко. Алина Баталина заняла третье место и получила сертификат на 800 тыс. рублей. Приз зрительских симпатий и сертификат на 200 тыс. рублей вручили Кати Меладзе.

Выбор жюри

Сопредседатель жюри конкурса Леонид Федун отметил, что в конкурсе приняло участие 19 человек. В состав жюри вошли представители Русской православной церкви, искусствоведы, художники и архитекторы. Организатором конкурса выступило ООО "Стадион "Спартак".

"У нас были амбиции <...> поднять пласт русских художников, русской культуры и выбрать те работы, которые останутся на века и будут иметь значимую художественную ценность. Чтобы это была не вкусовщина одного или нескольких человек, а чтобы мы могли выбрать лучшие работы и тем самым придать значимость этому проекту", - отметил Федун.

Член Российской академии художеств (РАХ) Александр Корноухов - лауреат премии международного конкурса мозаичистов в Равенне (Италия) в 1986 году, в 1994 стал лауреатом Государственной премии РФ за достижения в области искусства. В 2002 был награжден золотой медалью президиума РАХ, а в 2003-м - орденом Нестора Летописца первой степени за мозаику в храме "Всех скорбящих радость" в селе Богородском. Работы Корноухова находятся в Академии художеств Равенны, в Центре Данте, в Парке мира в Равенне, а также в монастыре равноапостольной Марии Магдалины (Израиль).

Строительство архитектурного комплекса, состоящего из храма Святого равноапостольного великого князя Владимира - Патриаршего подворья в Тушине города Москвы, отдельно стоящей звонницы, часовни и культурно-выставочного центра, началось в 2018 году на территории жилого района "Город на реке Тушино-2018". Завершить работы планируется к 2021 году.