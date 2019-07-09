Москвичи смогут выбрать формат и тематику экспозиции Музея ВДНХ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Голосование по тематике и формату экспозиции Музея ВДНХ, который откроется для публики 1 августа, стартовало во вторник на портале "Активный гражданин". Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"9 июля на портале "Активный гражданин" стартовало народное голосование, участники которого смогут высказать свои пожелания о том, каким должен быть новый музейно-выставочный проект - Музей ВДНХ. Голосование будет состоять из двух вопросов. В первом участникам необходимо выбрать, о чем будет интересно узнать в Музее ВДНХ <...> Во втором вопросе участники голосования выскажут свои предпочтения о наиболее удобных форматах экспозиции музея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом вопросе пользователи смогут выбрать не более двух вариантов ответов из предложенных: "Люди ВДНХ: первые лица страны, знаменитости, истории работников выставки", "История ВДНХ", "Развитие ВДНХ в контексте истории страны" и "Архитектура ВДНХ". Во втором вопросе о формате выставки можно будет выбрать также два варианта из четырех: мультимедийный формат (видео, фото и аудио), игровые интерактивные зоны, экспозиция архивных документов, экспозиция артефактов с символикой ВДНХ, элементов и деталей объектов выставки. Кроме того, можно будет предложить свой вариант.

Итоги голосования подведут 31 июля.

Музей ВДНХ откроется 1 августа в день 80-летия выставки в крыле арки Главного входа. В нем предполагается разместить экспозицию, посвященную истории ВДНХ, но музей будет дополняться с учетом пожеланий жителей столицы.