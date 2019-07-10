Крупнейший в России медцентр в Новой Москве примет первых пациентов до конца года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду ход строительства крупнейшего в стране медицинского центра "Новомосковский", который откроется в поселении Коммунарка в Новой Москве. По его словам, строительство первой очереди больницы близится к завершению, первых пациентов она примет до конца года.

"Как и обещал, мы заканчиваем строительство больницы в Новой Москве с самыми современными больничными корпусами в России. Больница оснащена самым современным оборудованием, логистикой, приемным отделением <...> Первую очередь строительства мы завершим в этом году, и я надеюсь, до конца года примем первых пациентов", - сказал Собянин, обратившись к жителям прилегающих районов.

По его словам, в медицинском центре будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутово и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города.

Строительство больницы было начато в январе 2017 года. Всего будет построено девять корпусов общей площадью свыше 157 тыс. кв. м. Больничный комплекс на 1 тыс. коек с реанимационными отделениями и 30 операционными будет оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. В составе медцентра будут открыты детская и взрослая больницы, перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры.

Пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых санавиацией. В медицинском центре "Новомосковский" будут работать более 2 тыс. врачей и других специалистов.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, на данный момент общая строительная готовность корпусов медцентра составляет 60%. На первом этапе откроют палатный корпус на 606 коек, лечебно-диагностический корпус, дезинфекционное отделение, пищеблок, прачечную, службу хранения и выдачи крови и патологоанатомический корпус. На втором этапе откроется амбулаторный корпус, детское отделение, перинатальный центр, инфекционный корпус, подстанция скорой медицинской помощи. Во всех корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования.