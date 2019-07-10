Выставочное пространство оборудуют в павильоне "Крупный рогатый скот" на ВДНХ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект капитального ремонта "Павильона № 54 "Крупный рогатый скот" на территории ВДНХ. Проектом предусматривается создание выставочного пространства, сообщила в среду пресс-служба Москомэкспертизы.

"Павильон № 54 "Крупный рогатый скот", расположенный на территории ВДНХ и построенный в 1954 году, будет отремонтирован. Проектом предусматривается размещение в павильоне выставочно-экспозиционных помещений, а также в составе здания будет оборудована зона для посетителей, состоящая из вестибюля, гардероба и оснащенная санузлами. Помимо этого, будет создано выставочное пространство, оборудована административно-хозяйственная зона и предусмотрено место для размещения сувенирных магазинов", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В пресс-службе уточнили, что проект предусматривает восстановление исторического облика фасада здания в стиле строений 1950-х годов и оборудование его подсветкой.

Павильон "Крупный рогатый скот" был построен в 1954 году. Экспозиция демонстрировала новые технологии, разработанные ведущими институтами и хозяйствами для улучшения и развития скотоводства в СССР, а также знакомила посетителей с ростом производства в стране молока и мяса.