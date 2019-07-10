На Бутовской линии московского метро открыто движение после второго сбоя

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено по двум направлениям после повторного сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Бутовской линии открыто движение по обоим путям. Движение вводится в график", - указано в сообщении.

В среду на Бутовской линии произошло два сбоя в движении поездов. По информации городского перевозчика ГУП "Мосгортранс", в районе Бутовской линии был запущен бесплатный маршрут КМ. Автобусы курсировали между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" с остановками у метро "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Горчакова".