{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Бутовской линии московского метро открыто движение после второго сбоя

Движение вводится в график

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Бутовской линии московского метрополитена восстановлено по двум направлениям после повторного сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Бутовской линии открыто движение по обоим путям. Движение вводится в график", - указано в сообщении.

В среду на Бутовской линии произошло два сбоя в движении поездов. По информации городского перевозчика ГУП "Мосгортранс", в районе Бутовской линии был запущен бесплатный маршрут КМ. Автобусы курсировали между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" с остановками у метро "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Горчакова".

Теги
Россия
Монумент в память о погибших в годы войны сотрудниках ВДНХ открыли в Москве
Памятник установили перед павильоном "Россия - моя история"
Читать полностью