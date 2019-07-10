Метро Москвы объяснило увеличение интервалов движения на Бутовской линии проверкой путей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен объяснил увеличение интервалов движения поездов на Бутовской линии днем 10 июля необходимостью проверки инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Информация о повторном сбое на Бутовской линии не соответствует действительности. На участке Бутовской линии между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" было снято напряжение для осмотра поездов и путевой инфраструктуры. После проверки была установлена неисправность одного из элементов системы энергообеспечения одного поезда. Сотрудники метро провели обследование инфраструктуры и организовали работы по транспортировке состава в тупик. Потребовалось время для обследования инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

На время осмотра и необходимых работ движение на Бутовской линии осуществлялось только по одному пути с увеличенными интервалами. После завершения этих работ движение было восстановлено по двум путям. Для удобства пассажиров на время увеличения интервалов на Бутовской линии был организован компенсационный маршрут наземного транспорта.