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В ЦОДД призывают москвичей быть осторожнее на дорогах в непогоду

Водителей просят не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает жителей столицы не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами и быть осторожнее на дорогах в связи с непогодой. Об этом во среду сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем", - говорится в сообщении.

МЧС Москвы и Гидрометцентр распространили экстренное предупреждение до конца дня среды в связи с грозой и порывистым ветром.

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