Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду 11 июля в Московском регионе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пасмурная дождливая погода ожидается 11 июля в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура не поднимется выше 19 градусов тепла, ночью похолодает до 11 градусов. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 14 до 19 градусов, местами воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью термометры в области покажут 10-15 градусов.

Днем и ночью в Московском регионе ожидается северный ветер скоростью 5-10 м/с. Из-за дождя в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.