Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения ночного велофестиваля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ряд улиц в центре столицы полностью перекроют из-за проведения ночного велофестиваля 13 июля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Так, перекроют площадь Васильевского спуска в период с 13 июля 13:00 мск до часу ночи 14 июля и Большой Москворецкий мост, проезд от Ильинки до Варварки и Москворецкую улицу 13 июля с 19:00 до окончания мероприятия. Кремлевскую набережную от пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск и Москворецкую набережную от пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом перекроют с 19:00 до полуночи.

"Участок: Олимпийский проспект, улица Дурова, Суворовская площадь 13 июля - с 22:20 до окончания мероприятия. Особенности: полное перекрытие", - говорится в сообщении.

Также полностью ограничат движение на Боровицкой площади, Моховой улице, Охотном ряду, Театральном проезде, на Новой и Старой площадях, на Китайгородском проезде и Москворецкой набережной с 21:45 до окончания мероприятия. Устьинскую набережную, Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары полностью перекроют с 22:10 до окончания мероприятия.

"Участок: Кремлевская набережная 13 июля - с 13:30 до 19:00. Особенности: две полосы в сторону Москворецкой набережной", - уточняется в сообщении.

Ночной велофестиваль пройдет в столице в ночь 13 июля. Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проедет около 11 км по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади.