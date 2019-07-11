Мосгосстройнадзор разрешил строительство центра медицинской реабилитации в центре Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины в центре Москвы, сообщила в четверг пресс-служба комитета.

"Выдано разрешение на строительство научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины в центре Москвы. Объект возведут по адресу: Зубовский бульвар, вл. 35, стр. 3 (ЦАО, Хамовники). Срок действия разрешения на строительство - до апреля 2021 года. Источник финансирования - средства инвестора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в здании площадью 5,7 тыс. кв. м будут размещены диагностическое и водолечебное отделения, кабинеты физиотерапии и реабилитации. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Все помещения будут приспособлены для маломобильных людей.