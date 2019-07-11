Власти Москвы одобрили строительство бассейна в Кузьминках

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект, который предполагает строительство бассейна в Кузьминках. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На заседании 11 июля 2019 года градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина утвердила документы градостроительного планирования, необходимые для строительства 50-метрового бассейна по адресу: улица Заречье, вл. 7. Новый бассейн станет частью спортивного ядра ФСО "Юность Москвы", включающего существующую конно-спортивную школу, футбольное поле с трибунами на 150 мест и тренировочную площадку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что строительство бассейна осуществляется за счет адресной инвестиционной программы города Москвы.