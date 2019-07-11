Реконструкция кинотеатра "Звездный" началась на проспекте Вернадского в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты начали работы по реконструкции кинотеатра "Звездный", расположенного рядом со станцией метро "Проспект Вернадского". Здание, выполненное в стиле модернизм, сохранит свой внешний архитектурный облик, а внутри проведут перепланировку и откроют кафе и новые кинозалы, сообщила в четверг пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

"Кинотеатр "Звездный" был открыт в 1974 году, его исторический облик в стиле модернизм в ходе реконструкции сохранится. Художественная выразительность здания достигается сочетанием остекленного "низа" первого этажа и динамичного верха из алюминиевых кассет. Специалистами будет проведена замена остекления и фасадных панелей в силу их изношенности, также появятся новые входы, приспособленные для маломобильных групп населения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в ходе реконструкции отремонтируют крышу кинотеатра, обновят "геометрическую" отделку фасадов и утеплят стены. Декоративные пластины из анодированного алюминия, которые покрылись коррозией из-за воздействия окружающей среды, заменят на современные алюминиевые кассеты. Помимо новых залов в кинотеатре появятся новые лестницы и проемы, а также будут установлены современные системы пожарной безопасности. Проект реконструкции был ранее согласован Москомархитерктурой.

Кинотеатр "Звездный" входит в программу создания сети районных центров, которую реализует девелоперская компания ADG group. Согласно ее данным, на подземном этаже откроются супермаркет и турагентство, на первом этаже - семейные рестораны, кафе и отделение банка, на втором расположатся гардероб, бар, фойе кинотеатра и входы в кинозалы, для которых отведены третий и четвертый этажи.

Ранее сообщалось, что ADG group приобрела 39 ветхих зданий советских кинотеатров в Москве, чтобы создать на их базе сеть районных центров - современных общественных пространств, совмещающих торговые и досуговые функции. В программу включены здания, построенные с 1930-х по 1980-е годы, реконструкция первых объектов началась в апреле 2018 года.