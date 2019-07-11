Электрички задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за повреждения кабеля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Электрички Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за повреждения кабеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 17:27 на участке Солнечная - Внуково Киевского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме <...> В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны задержки в движении аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом Внуково.

На участке МЖД, где поврежден кабель, движение организовано по специальному режиму. "Временно поезда проезжают участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы. Замедление скорости отражается на увеличении интервала", - уточнили в МЖД.