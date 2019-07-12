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Скейт-парк откроется к концу лета в Новой Москве

Там можно будет кататься не только на скейтбордах, но и на самокатах, роликах и BMX-велосипедах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Скейт-парк площадью почти в 450 кв. м откроется в конце лета в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"В конце лета в Коммунарке откроется скейт-парк площадью почти в 450 "квадратов", где можно будет кататься и отрабатывать трюки на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что спортивный объект на базе высокопрочного монолита появится в составе первого района жилого комплекса "Испанские кварталы", который возводит ГК "А101" в Новомосковском округе Москвы. Проект подготовлен с учетом рекомендаций профессиональных скейтбордистов, которые в данный момент специализируются на создании инфраструктуры для экстремальных видов спорта. Объем инвестиций составит 5 млн рублей.

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