В Москве проходит парад ретротрамваев

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Парад ретротрамваев, приуроченный ко Дню московского транспорта, проходит в субботу в столице. Колонна из 19 вагонов начала движение из трамвайного депо имени Апакова к Чистопрудному бульвару.

"Сегодня мы разместили на трех площадках наш музейный ретрофонд. У главного входа на ВДНХ экспонируется вспомогательная техника ГУП "Мосгортранс", тягачи. На проспекте Академика Сахарова мы разместили ретроавтобусы, на Чистопрудном бульваре пройдет выставка ретротрамваев", - сказал гостям мероприятия генеральный директор "Мосгортранса" Леонид Антонов.

Ожидается, что колонна ретротрамваев прибудет на Чистопорудный бульвар к полудню. Рядом с каждым ретровагоном будут работать аниматоры в исторических костюмах. Горожане смогут увидеть уникальные экспонаты, а также получить памятные сувениры. На площадке проведут конкурсы и викторины для взрослых и детей

Экспонаты парада

Колонна включает исторические вагоны и трамваи нового поколения. Особый интерес представляет двухэтажный конный вагон 1884 года. Как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", конка запрягалась четырьмя лошадьми. Она вмещала до 40 пассажиров и двигалась со скоростью пешехода, не более 8 км/ч. Фактически конка являлась усовершенствованной версией пассажирской повозки, или "линейки": от предшественницы ее отличает рельсовый ход, за счет которого лошадям было проще перевозить пассажиров.

Также гости могут увидеть трамвайный поезд из двух сцепленных вагонов "Ф" и "Н", буквы в названиях которых обозначают "Фонарный" и "Нюрнбергский"; вагон МТВ-82 производства Тушинского авиационного завода № 82, который проработал на линии до 1981 года; вагон РВЗ-6, произведенный на Рижском вагоностроительном заводе, известный в большинстве городов бывшего СССР. Кроме того, в параде участвует вспомогательная техника, например поливомоечный вагон Татра Т3.

"В трамвайном хозяйстве Мосгортранса имеются специальные вагоны, предназначенные для очистки от грязи и пыли с трамвайных путей, которые эксплуатируются в теплое время года. В салоне поливомоечных вагонов установлены резервуары с водой, компрессор. Вода под напором сжатого воздуха подается через специальные раструбы на трамвайные пути, струя воды выбивает скопившуюся грязь в желобах рельсов. На параде трамваев экспонат представлен впервые", - добавили в пресс-службе.

Еще один служебный вагон ВТК-01 используется для уборки трамвайных путей от снега, поэтому его называют "Снежком". ВТК-01 изготовлен на Куйбышевском ремонтном трамвайно-троллейбусном заводе. В Москве работают восемь таких вагонов.

Праздник для 170 тыс. работников

Старт параду дал заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он поздравил горожан с Днем московского транспорта и отметил, что в 2017 году было принято решение об объединении профессиональных праздников работников метрополитена, "Мосгортранса" и такси. Соответствующее обращение почти 30 тыс. сотрудников было направлено мэру столицы Сергею Собянину, и он его поддержал.

"Пользуясь случаем, хочу передать слова Сергея Семеновича, который отметил, что обновлению подвижного состава, вводу выделенных полос, обеспечению безопасности на транспорте будет и дальше уделяться особое внимание, чтобы доверие к системе московского транспорта росло, а престиж профессии повышался", - сказал заммэра.

По его словам, День московского транспорта чествует почти 170 тыс. человек - жителей Москвы, Московской области и других регионов России, которые работают в транспортном комплексе столицы.

"К транспортникам многие причисляют еще сотрудников ГАИ, транспортной полиции, железнодорожников, авиаторов, которые работают над тем, чтобы почти 19 млн москвичей каждый день передвигались на разных видах городского транспорта", - добавил Ликсутов.

Программа празднования

В День московского транспорта, который отмечают 13 июля, в столице, помимо парада трамваем, пройдут выставка ретроавтомобилей и транспортный квест. Праздник развернется на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.

В завершении празднования состоится ночной велофестиваль. Ожидается, что его участниками станут более 15 тыс. человек. До начала велофестиваля гости смогут присоединиться к флешмобу: велосипедисты встанут рядом таким образом, чтобы создать очертание велосипеда.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году, отмечается во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.

В новость внесены изменения (12:40 мск) - добавлен комментарий заммэра Москвы в новую главу.