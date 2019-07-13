Власти Москвы хотят поставить рекорд по длине прокопанных туннелей метро в 2019 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строители метро по итогам 2019 года планируют прокопать 45 км туннелей, что станет рекордом с начала программы развития столичной подземки в 2011 году. Об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"За первую половину этого года с помощью тоннелепроходческих комплексов уже пройдено 22 км тоннелей. Всего же по итогам года планируется завершить проходку 45 км тоннелей, что станет рекордом с момента старта программы в 2011 году", - цитируется в сообщении вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Он добавил, что всего за 2011-2018 годы в российской столице построено 137 км линий с учетом Московского центрального кольца.