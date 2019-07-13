Более 100 тыс. человек посмотрели парад трамваев в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Парад трамваев, приуроченный ко Дню московского транспорта, посмотрели более 100 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

Колонна старинных вагонов проехала по центральным улицам города и завершила шествие на Чистопрудном бульваре, где с 12:00 до 18:00 состоялась выставка ретротехники.

"Парад трамваев впервые прошел в День московского транспорта - его посмотрели свыше 100 тыс. человек. Мы показали экспонаты и на других праздничных площадках: старинные автобусы, троллейбусы и новейший электробус москвичи могли увидеть на проспекте Академика Сахарова, у главного входа на ВДНХ прошла выставка ретроавтомобилей из коллекции музея "Московский транспорт", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

На параде москвичам и гостям столицы представили, в частности, довоенный прицепной вагон, вагоны 1908 года выпуска и 1930-х годов.

В День московского транспорта, который отмечают 13 июля, в столице, помимо парада трамваев, прошла выставка ретроавтомобилей и транспортный квест. Праздник развернулся на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.

Завершится празднование ночным велофестивалем. Ожидается, что его участниками станут более 15 тыс. человек. До начала велофестиваля гости смогут присоединиться к флешмобу: велосипедисты встанут рядом таким образом, чтобы создать очертание велосипеда.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году, отмечается во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.