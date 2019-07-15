Выставка фото собак из приютов открылась в 13 парках Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Акция "Пойдем домой?" началась в 13 столичных парках, где на стендах разместили фотографии собак из приютов. Фотовыставка направлена на поиск хозяев для животных и продлится до 4 августа, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В парках Москвы стартовала акция "Пойдем домой?", которая поможет найти хозяев для собак из приютов. В 13 зеленых зонах размещены стенды с фотографиями животных, снимки снабжены QR-кодом. Отсканировав его с помощью телефона или планшета, можно узнать историю каждой собаки, а также получить информацию о том, как забрать ее домой. Выставка продлится с 15 июля до 4 августа", - говорится в сообщении.

Выставка фотографий проходит в том числе в "Музеоне", "Садовниках", "Кузьминках", Измайловском, Бабушкинском, Гончаровском парках.

Фото животных, которые обретут семью, будут убирать со стендов, а вместо них размещать надпись: "Ушел домой". Новые хозяева получат месячный запас корма для питомца.