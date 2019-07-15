Столичные школьники смогут отправиться в путешествие по средневековой Москве 20 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ученики столичных школ смогут отправиться в путешествие по средневековой Москве, узнать о профессиях будущего и позаниматься скалолазанием в рамках проекта "Субботы московского школьника" 20 июля. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Юные москвичи смогут отправиться в путешествие по средневековой Москве и увидеть ретроавтомобили, узнать о профессиях будущего и стажировках, а также освоить трюки на батуте и позаниматься скалолазанием. Занятия проекта "Субботы московского школьника" пройдут 20 июля", - говорится в сообщении.

На экскурсии "История Москвы средневековой" можно будет узнать, как менялся архитектурный облик города. В Музее Победы школьники смогут увидеть образцы довоенной техники и узнать о разработке автомобилей во время Второй мировой войны. Определиться с будущей профессией школьникам помогут в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках". Эксперты в HR-сфере расскажут, какие навыки будут востребованы на рынке труда через несколько лет.

Также специалисты по выбору профессии и психологи помогут каждому участнику составить индивидуальный профориентационный маршрут на новый учебный год.

На "Бирже компетенций" в Международном институте бизнеса и управления старшеклассники смогут узнать о производственных, учебных и ознакомительных стажировках. Подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми "Университетские субботы" стартовал в столице в сентябре 2013 года. В его рамках проводятся бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.