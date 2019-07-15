Более 100 тыс. москвичей прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" с начала июня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек прошли обследование в медицинских павильонах "Здоровая Москва" с момента старта проекта в начале июня 2019 года, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Обследования в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 100 тыс. человек. Женщины традиционно относятся к своему здоровью внимательнее, чем мужчины. Они приходят в павильоны примерно в два раза чаще. Кроме того, за это время в павильонах было зафиксировано порядка 90 случаев, когда горожанам по показаниям даже потребовалась скорая и неотложная помощь. Чаще всего врачи у посетителей павильонов выявляют повышенный уровень глюкозы в крови, артериального давления, нарушение сердечного ритма", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

С начала июня в столице открыто 46 павильонов "Здоровая Москва". Они будут работать все лето каждый день с 08:00 мск до 22:00 мск. Самые посещаемые из них находятся в зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде, парках "Ходынское поле" и "Красногвардейские пруды", ландшафтном парке "Южное Бутово" и в сквере у станции метро "Чертановская". Прохождение обследования бесплатное.