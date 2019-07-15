Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы смогут обжаловать решение 16 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия рекомендует выдвинутым кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, получившим отказ в регистрации и несогласным с решением окружной избирательной комиссии (ОИК), отстаивать свою позицию в рамках закона, лично присутствуя на заседаниях комиссий в округах 16 июля. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Со своей стороны, сотрудники Московской городской избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий приложат все усилия, чтобы все жалобы, претензии, возражения и аргументы их кандидатов были рассмотрены без исключений. Надо не митинговать, а готовиться к заседанию, приходить и доказывать свои аргументы на заседаниях комиссий 16 июля, отстаивать свою позицию в рамках закона", - сказал Горбунов.

Он подчеркнул, что при проверке подписных листов члены окружных избирательных комиссий были настроены доброжелательно в отношении всех кандидатов - и от членов непарламентских партий, и от самовыдвиженцев. Протоколы о результатах проверки были выданы кандидатам 13 и 14 июля.

Горбунов также напомнил об ответственности, предусмотренной для участников несанкционированных акций.

"Подобные правонарушения попадают под действие административного и уголовного кодексов. Перед тем, как идти на такие действия, люди должны с ними ознакомиться. Есть ответственность за несанкционированные митинги, препятствие работе избирательных комиссий и так далее. Недопустимо нарушать закон. Надо уважать права избирателей", - сказал Горбунов.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.