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Снаряд времен войны нашли на территории элитного жилого комплекса в Москве

Снаряд нашли при ведении строительных работ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны найден на территории элитного жилого комплекса на улице Мневники в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд найден на территории комплекса Big Time. Это городской квартал бизнес-класса, расположенный в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Жилой комплекс состоит из трех 21-этажных корпусов. Снаряд нашли при ведении строительных работ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено полицией, в ближайшее время представители военной комендатуры вывезут его в безопасное место и уничтожат.

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