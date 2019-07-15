Более тысячи человек посетили первый рыбацкий фестиваль в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гостями первого национального фестиваля "Петропавловская уха", который прошел в Москве 14 июля, стали более 1 тыс. горожан и гостей столицы, сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Более тысячи человек посетили Первый национальный фестиваль "Петропавловская уха" в Москве на Ходынском поле. Мероприятие было приурочено к окончанию Петровского поста и празднику апостолов Петра и Павла <…> 250 л ухи из судака, приготовленной по старорусскому рецепту, разошлись среди гостей за час", - говорится в сообщении.

Инициатором и организатором мероприятия выступило Всероссийское общественное движение "Сорок Сороков". В рамках фестиваля прошел конкурс-соревнование под названием "Грузинская рыбалка", во время которой гости соревновались в ловле руками живого карпа, и мастер-классы для детей.

Фестиваль "Петропавловская уха" прошел в Челябинске, Тюмени, Красноярске, Муроме, Иванове, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Самаре. Помимо варки ухи, в Нижнем Новгороде прошла экологическая акция, в ходе которой было собрано 4 куб.м мусора на берегу реки Ленивки.

"Мы много говорим о возрождении и сохранении многовековых традиций нашего народа, но, к сожалению, мало делаем. Всенародное празднование Дня апостолов Петра и Павла именно та традиция, которая уходит глубоко в века. Даже в атеистическом Советском Союзе праздник Петра и Павла заменили на День рыбака, настолько он был популярен в народе. Национальный рыбацкий фестиваль "Петропавловская уха", который прошел в 12 городах России и собрал тысячи гостей, как раз и призван возродить эту многовековую традицию нашего народа. Мы уверены, что на следующий год, Национальный рыбацкий фестиваль пройдёт по всей России и мы планируем установить рекорды России и Гиннесса по варке ухи", - подчеркнул координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин, слова которого приводит Синодальный отдел.