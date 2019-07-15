Автомобилистам посоветовали планировать поездки на юго-запад Москвы после 21:00

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал пользоваться личным транспортном на юго-западе Москвы после 21:00, поскольку дорожная ситуация может быть затруднена из-за закрытия части Сокольнической линии метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ЦОДД.

"Для всех, кто собирается на юго-запад столицы на своей машине: удобнее всего выезжать после 21:00. Автобусы КМ (компенсационные маршруты - прим. ТАСС) идут без значительных затруднений, в час пик лучше на них. Утром ситуация была затруднена, пока есть ограничения рекомендуем не пользоваться личными автомобилями для поездок в район закрытых станций", - сказал собеседник агентства.

С 13 по 20 июля включительно для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля. Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии. Для пассажиров работают компенсационные маршруты.