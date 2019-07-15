Тематический поезд "Москва промышленная" начал курсировать на Кольцевой ветке метро Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новый тематический состав "Москва промышленная" начал курсировать в понедельник на Кольцевой ветке Московского метрополитена, в нем пассажирам расскажут о разных отраслях столичного производства, передает корреспондент ТАСС.

Вагоны поезда посвящены различным отраслям промышленности: кондитерское производство, авиа- и машиностроение, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая продукция.

"Сегодня здесь мы запускаем шестой по счету брендированный состав, который выйдет на линию сегодня же. Он будет находиться на Кольцевой линии на протяжении шести месяцев, и смогут прокатиться на нем более чем 3 млн пассажиров", - сказала на церемонии запуска поезда заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она добавила, что, например, пока пассажир будет ехать от "Добрынинской" до "Павелецкой", он узнает, что за это время в пути, то есть около 1 минуты, в Москве производится на одной из фабрик 800 плиток шоколада.

Запуск состава состоялся в электродепо "Красная Пресня". В церемонии запуска поезда также принял участие глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Московский метрополитен регулярно запускает именные и тематические поезда, посвященные произведениям искусства, значимым культурным и общественным явлениям, важным событиям и датам. Среди них поезд, посвященный Дню города, историческому фестивалю "Времена и эпохи", международному музыкальному конкурсу "Московская весна A Cappella".

От шоколада до авиадвигателей

Новый брендированный поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. Каждая из десяти секций состава познакомит пассажиров с отдельным направлением промышленности: авиа-, автомобиле- и машиностроением, радиоэлектроникой, пищевой и легкой промышленностью, косметикой и парфюмерией. Отдельным блоком идет особая экономическая зона "Технополис "Москва" - там пассажиры узнают о производстве компаний-резидентов.

Так, во время поездки по Кольцевой линии метро пассажиры поезда узнают, что в прошлом году в Москве произведено более 340 тыс. т колбасных изделий, более 320 тыс. т хлебобулочных изделий, более 240 тыс. т молока. Кроме того, москвичи и гости города познакомятся с фактами об авиации: это 42 предприятия ракетно-космической отрасли, 41 предприятие, работающее на авиастроение Москвы, более тысячи проектов самолетов, 50 мировых рекордов, установленных на самолетах Су, спроектированных в столице.

Особое внимание пассажиров привлечет вагон, посвященный косметике и парфюмерии. Здесь можно узнать историю легендарного аромата одеколона "Цветочный", первой парфюмерной фабрики в Москве, а также на какой фабрике в столице работал создатель мирового бестселлера - духов "Шанель номер 5" - Эрнест Бо.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, в общей сложности более 50 московских производителей предоставили фото, архивные данные, а также разрешили провести съемку на производственных площадках.

По данным пресс-службы, среди предприятий, принявших участие в проекте, - "Объединенная авиастроительная корпорация", производитель лифтов "Карачаровский механический завод", холдинг "Объединенные кондитеры", крупнейший производитель микроэлектроники ПАО "Микрон", обуви - ЗАО МОФ "Парижская коммуна", одежды - фабрика "Свобода", фармпредприятие АО "Сервье".

О московской промышленности

"На сегодняшний день Москва - промышленный центр России, именно на московских заводах сосредоточено более 10% промышленного производства страны", - сказал ТАСС на церемонии запуска поезда глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что в столице сосредоточено около 650 крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, которые производят почти все - от пищевой продукции, потребительских товаров до автомобилей, ракет и авиатехники, обеспечивают 115,5 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет города и более 270 млрд рублей в бюджет РФ.

Он отметил, что на московских фабриках и заводах работают более 700 тыс. человек.

"Один день работы столичных предприятий - это почти тысяча тонн колбасных изделий, около 900 т хлеба и почти 650 т молока. Или, например, за прошлый год московские кондитерские фабрики выпустили 184 тыс. т шоколада и конфет. Эти цифры впечатляют", - подчеркнул Прохоров.