Пассажиры стали в полтора раза чаще обращаться к консультантам в Московском метро

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пассажиры московского метро стали в полтора раза чаще обращаться за консультацией к сотрудникам стоек "Живое общение". Самыми популярными остаются вопросы о кратчайших маршрутах передвижения, пересадках и тарифах на проезд, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В полтора раза выросло количество консультаций на стойках "Живое общение". В первом полугодии этого года сотрудники проконсультировали свыше 330 тыс. человек, в январе-июне 2018 года - 214 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Чаще всего пассажиры обращались на стойку на станции "Курская" - с начала года консультации здесь получили более 56 тыс. пассажиров. В топ-3 самых популярных стоек входят также те, что установлены на станциях "Комсомольская" и "Александровский сад", добавил заммэра. Здесь сотрудники дали 51 тыс. и 42 тыс. консультаций соответственно.

Самыми популярными остаются вопросы пассажиров к сотрудникам информационных стоек о кратчайших маршрутах передвижения по метрополитену, пересадках на другие виды транспорта, проезде к аэропортам и железнодорожным вокзалам, а также о тарифах на проезд и ближайших достопримечательностях столицы.

Стойки "Живое общение" находятся на 14 станциях метро и на четырех станциях МЦК. Кроме того, уточнить информацию, касающуюся работы метрополитена, можно в информационном центре метрополитена на станции метро "Тушинская".