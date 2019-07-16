День открытых дверей пройдет на станции скорой помощи имени Пучкова в честь ее столетия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. День открытых дверей, приуроченный к празднованию столетия станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, пройдет в учреждении 20 июля. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"20 июля на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова пройдет день открытых дверей, приуроченный к году празднования столетия учреждения. Он состоится в рамках проекта "Входите, открыто!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители мероприятия смогут принять участие в медицинском квесте и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить и какой совет дать в экстренной ситуации. Кроме того, участникам квеста предстоит проверить оборудование неотложки, выехать на место происшествия и оказать помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00 по московскому времени, для посещения необходима регистрация.