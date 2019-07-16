Космонавт Артемьев проведет зарядку в рамках проекта "Московское долголетие"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Артемьев проведет фитнес-зарядку для участников проекта "Московское долголетие" 17 июля. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В эту среду, 17 июля, для участников проекта "Московское долголетие" на разных площадках города проведут спортивно-развлекательные мероприятия. Так, можно будет поучаствовать в музыкально-поэтическом вечере "Салон всех муз", шахматном турнире и фитнес-зарядке, которую проведет летчик-космонавт Олег Артемьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарядка начнется на площадке у павильона "Здоровье" на Медынской улице, дом 11 в 11:00. Кроме этого, участники проекта смогут посетить праздничный концерт, открытый урок по физической подготовке, а также занятие, посвященное восточным оздоровительным техникам.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.