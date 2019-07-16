Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах в непогоду

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о дожде и сильном ветре в столице и призвал водителей к держаться подальше от других машин и деревьев. Об этом во вторник сообщил ЦОДД в Twitter.

"В ближайшие часы ждем в столице дождь и сильный ветер. Это значит, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны. Если вы уже на авто, то держитесь подальше от других машин и деревьев. И не забывайте про ограничения на юго-западе. Они до 21 июля", - говорится в сообщении.

Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в период с 17 до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с.