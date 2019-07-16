Библиотеку ИНИОН РАН восстановят по проекту советского архитектора Якова Белопольского

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшая в 2015 году от пожара, будет восстановлена в соответствии с проектом советского архитектора Якова Белопольского. По предварительной оценке, работы по восстановлению ИНИОН займут два-три года, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Проект предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Библиотека ИНИОН будет воссоздана в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Отделка будет осуществляться с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре натурального камня. К сожалению, здание сильно пострадало при пожаре, да, визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется. По предварительной оценке, работы по восстановлению ИНИОН займут два-три года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что работы предполагают сохранение уцелевших подземных этажей, а также строительство двухэтажной подземной части в пространстве двора. Там будет располагаться новая часть фондохранилища.

Здание ИНИОН было построено в 1964 - 1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова. В январе 2015 года в здании ИНИОН случился пожар, в результате которого значительная часть постройки была утрачена, оставшаяся находится в непригодном для эксплуатации состоянии.