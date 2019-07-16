Около 1,2 тыс. сотрудников "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за дождя

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Столичный "Мосводосток" усилил работу из-за сильного дождя, начавшегося в Москве во вторник вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В связи с неблагоприятной погодой, в том числе с выпадением обильных осадков в Москве 16 июля, ГУП "Мосводосток" работает в усиленном режиме. В том числе, для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тыс. сотрудников ГУП "Мосводосток" переведены на усиленный режим работы", - сообщили в учреждении.

В пресс-службе добавили, что на улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", грозовой фронт "растянут" с севера на юг Московской области через всю территорию Москвы. По прогнозу ресурса, гроза продлится в Московском регионе минимум до 20:20.

Ранее столичный главк МЧС предупредил о том, что в Москве 16 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с.