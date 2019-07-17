Ретро-дискотека пройдет 18 июля для участников "Московского долголетия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участники проекта "Московское долголетие" услышат известные песни, смогут потанцевать и завести новые знакомства на ретро-дискотеке в Бирюлевском дендропарке 18 июля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Бирюлевском дендропарке пройдет ретро-дискотека Movie Star. <...> Время - 16:00 мск", - говорится в сообщении.

Также 18 июля для участников программы в Таганском парке пройдет фестиваль хендмейда. В парке "Кузьминки" состоятся спортивные соревнования "Физкульт-привет" среди москвичей "серебряного" возраста. В Покровском парке опытные преподаватели проведут тренировки по тхэквондо, гимнастике цигун, йоге и скандинавской ходьбе. В занятиях может принять участие любой желающий.

Проект "Московское долголетие" создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году и стартовал как пилотный. С 1 января 2019 года столичные власти сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут москвичи - мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет.