В Москве задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму более 1 млн рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий в Пресненском районе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что неизвестный путем подбора ключей проник в принадлежащую ей квартиру, расположенную на Пресненской набережной, где, взломав два сейфа, похитил ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого - 41-летнего жителя столицы. У злоумышленника частично изъяты похищенные ювелирные украшения", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").