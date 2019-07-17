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Власти Москвы оштрафовали застройщиков за полгода более чем на 14 млн рублей

Основные нарушения связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний Москомстройинвеста

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичные власти за полгода вынесли более 240 постановлений в адрес застройщиков в виде штрафов на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Всего же за первые шесть месяцев текущего года Комитетом вынесено 246 постановлений в виде штрафов на общую сумму 14 335 000 рублей", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что основные нарушения компаний-застройщиков связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний комитета, вынесенных по итогам внеплановых проверок, а также неразмещением необходимой информации в единой информационной системе жилищного строительства.

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