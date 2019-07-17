Сухой фонтан открылся в парке 70-летия Победы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сухой фонтан, представляющий собой площадку с бьющими из земли струями воды, открылся в парке 70-летия Победы в районе Черемушки. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В парке 70-летия Победы в районе Черемушки заработал сухой фонтан. Строительство велось в рамках программы "Мой район", - говорится в сообщении.

Благодаря особенностям конструкции, посетители парка смогут вплотную подойти к фонтану и погулять между струями, которые бьют с разной интенсивностью и подсвечиваются по вечерам. Отмечается, что для покрытия фонтана использовались специальные антитравматичные и антискользящие материалы. Одно из главных преимуществ сухого фонтана заключается в том, что он не требует консервации на зиму.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить горожанам равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся. Московская городская программа "Мой район", активные работы по которой начались в 2019 году, будет реализована в течение пяти лет.