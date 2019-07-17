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МЧС распространило экстренное сообщение о грозе в Москве

Кроме того, жителей столицы предупредили о сильном ветре с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дождь и гроза ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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