Мастер-класс по росписи гончарных изделий и елочных игрушек пройдет 20 июля на ВДНХ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Посетители ВДНХ смогут пройти мастер-класс по росписи гончарных изделий, елочных игрушек, а также создать картину из смальты и витражного стекла 20 июля в честь дня рождения Парка ремесел (открытая площадка перед павильоном №47). Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "ВДНХ".

"В субботу, 20 июля, на ВДНХ отметят три года со дня открытия творческого пространства - Парка ремесел. Весь день гостей праздника ждут разнообразные мастер-классы, увлекательные игры и веселая музыкальная программа. В честь 80-летия Главной выставки страны первые 300 пришедших получат в подарок юбилейную открытку со своей фотографией. На мастер-классе "Картина мозаикой" каждый желающий сможет создать картину из смальты и витражного стекла. Здесь же можно будет научиться росписи елочных игрушек, с 17:00 до 19:30, состоится мастер-класс по росписи гончарных изделий", - говорится в сообщении.

Также любителей флористики ждет цветочная мастерская "Май-май". Мастер-классы по составлению бутоньерок и букетов из лаванды начнутся в 11:00. Маленьких гостей мастера-карамелье на Карамельной мануфактуре научат вручную делать разноцветные леденцы. За музыкальное сопровождение на празднике будет отвечать креативная ивент-команда Ambience Djs, которая научит гостей сводить собственные миксы.

Кроме того, посетители мероприятия смогут приобрести посуду и предметы декора, натуральный мед, а также попробовать авторские кофейные коктейли.

Парк ремесел - одна из семи зон развития ВДНХ. Он был открыт в 2016 году. Креативное пространство объединяет под одной крышей мастеров различных направлений: ремесленников, художников и промышленных дизайнеров. Здесь можно арендовать инвентарь и получить консультацию специалистов.