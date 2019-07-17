Пробки прогнозируются в Москве вечером 17 июля из-за непогоды

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение обстановки в Москве вечером 17 июля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.

"Гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны. Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС распространило экстренное сообщение о грозе в Москве. По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление порывов ветра при грозе до 15 м/c.