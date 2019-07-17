Проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве подтопило из-за проливного дождя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дорогу под Бутырским путепроводом в Москве затопило в результате проливного дождя, движение транспорта остановлено. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение остановлено в обе стороны. Информация передана в соответствующие службы. Объезжайте по Дмитровскому шоссе", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС распространило экстренное сообщение о грозе в Москве. По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление порывов ветра при грозе до 15 м/c.