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Движение под путепроводом Руставели в Москве заблокировано из-за подтопления

Ранее в Twitter ЦОДД сообщалось о подтоплении дороги под Бутырским путепроводом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе путепровода Шоты Руставели на Дмитровском шоссе на севере-востоке Москвы заблокировано из-за подтопления. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В районе Дмитровского шоссе под путепроводом Руставели из-за погодных условий заблокировано движение, произошло подтопление. К месту происшествия направлены экстренные службы", - сказали в Госавтоинспекции. В ведомстве просят водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter сообщалось о подтоплении дороги под Бутырским путепроводом.

Теги
Россия
Проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве подтопило из-за проливного дождя
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