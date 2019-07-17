Движение под путепроводом Руставели в Москве заблокировано из-за подтопления

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе путепровода Шоты Руставели на Дмитровском шоссе на севере-востоке Москвы заблокировано из-за подтопления. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В районе Дмитровского шоссе под путепроводом Руставели из-за погодных условий заблокировано движение, произошло подтопление. К месту происшествия направлены экстренные службы", - сказали в Госавтоинспекции. В ведомстве просят водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter сообщалось о подтоплении дороги под Бутырским путепроводом.