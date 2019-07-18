Мозаичные клейма Царских врат иконостаса Исаакиевского собора покажут в "Коломенском"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полотна, мозаики и иконы, украшающие Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, можно будет посмотреть в выставочных залах Сытного двора музея-заповедника "Коломенское", где 24 июля откроется выставка истории строительства и архитектуры этого храма. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В выставочных залах Сытного двора музея-заповедника "Коломенское" откроется экспозиция, посвященная истории строительства и архитектуре Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Москвичи и гости города смогут увидеть живописные полотна и мозаики, а также уникальные иконы и проекты реставраторов, которые восстанавливали внутреннее убранство храма, пострадавшее в годы Великой Отечественной войны. Выставка откроется 24 июля. В столицу впервые привезут мозаичные клейма Царских врат главного иконостаса храма и двух приделов - святого Александра Невского и святой Екатерины", - говорится в сообщении.

Всего в "Коломенском" покажут около 150 экспонатов: эскизы икон для мозаичных клейм Карла Брюллова, Николая Майкова, Тимофея Неффа и других художников. Посетители узнают об истории строительства здания, также на выставке можно будет познакомиться с биографией архитектора Огюста Монферрана, который его проектировал.

Храм назван в честь святого Исаакия Далматского и был построен в память о Петре I. Его возводили и оформляли с 1818 по 1858 год.