Информационные таблички с QR-кодами появились на здании Большого и Малого театров в Москве

МОСКВЫ, 18 июля. /ТАСС/. Информационные таблички с QR-кодами появятся на 18 зданиях знаковых театров Москвы, их уже установили на фасаде Большого, Малого и Российского академического молодежного театров. Отсканировав такой код с помощью мобильного телефона, можно открыть страницу с информацией о памятнике, сообщается в четверг на столичном портале мэра и правительства.

"Поскольку 2019 год объявлен Годом театра, мы решили установить новые таблички на зданиях 18 самых знаковых театров Москвы: Камерного, имени Вахтангова, Театра Советской армии, театра "Школа современной пьесы", театра "Современник", исторического кинотеатра "Арс" и других. На зданиях Большого, Малого и Российского академического молодежного театров появились информационные таблички с QR-кодами", - говорится в сообщении.

Согласно словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, которые приводятся в сообщении, всего в 2019 году установят 200 новых табличек. Из них 50 появятся к 1 августа. В ближайшее время таблички установят на стенах особняка Зиминых в Дегтярном переулке, Печатного двора на Никольской улице, Центрального московского ипподрома, зданий усадьбы Валуево, Ссудной казны и ансамбля Миусского трамвайного депо.

Информационные таблички с QR-кодом представляют собой небольшую пластиковую доску размером 30 на 40 см. На ней указано название дома, а также напечатан QR-код, который можно считать с помощью камеры мобильного телефона или специального приложения. Отсканировав код, пользователь переходит на страницу конкретного объекта на информационном портале "Узнай Москву", где есть небольшая историческая справка на русском и английском языках, информация о состоянии, архивные и современные фотографии, фото до и после реставрации, а также аудио- и видеоэкскурсии.

В столице такие таблички на фасадах памятников архитектуры и исторических зданий начали устанавливать в 2012-2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы. Всего было установлено более 700 штук.