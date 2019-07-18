Угроза взрыва в Шереметьево не подтвердилась

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Угроза взрыва в аэропорту Шереметьево оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После проверочных мероприятий угроза взрыва не подтвердилась. Никаких подозрительных предметов в ходе проверки не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники экстренных служб проверяют информацию о минировании Шереметьево после того, как неизвестный сообщил в администрацию аэропорта о заложенном на его территории взрывном устройстве. Эвакуация не проводилась, аэропорт работает в штатном режиме.