Дополнительный открытый тест системы электронного голосования проведут в Москве 23 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дополнительное тестирование системы электронного голосования, которая впервые будет применена на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, пройдет 23 июля в формате общегородского голосования. Об этом сообщил в четверг на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму председатель штаба Алексей Венедиктов.

"Мы предлагаем большой городской тест, открытый для всех в Москве. Тест электронного голосования по той системе, которая будет работать на выборах <…> 23 июля этот тест будет открыт для всех избирателей города Москвы, кто зарегистрирует свой личный кабинет на мос.ру", - сказал Венедиктов.

Как добавил в ходе заседания руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, 11 июля департамент представил в столичном парламентском центре специальное программное обеспечение, которое планируется использовать на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре этого года. Были показаны все элементы, работающие воедино: регистрация, голосование через анонимизированный бюллетень, система вывода результатов, в том числе на постоянно работающие принтеры.

"Таким образом, мы сможем уже протестировать [систему] с большими потоками по вопросу, не связанному с выборами, но сделанному, как выборы <…> Это затронет две трети москвичей, по нашим оценкам", - сказал Венедиктов.

Он рассказал, что в тесте будет предложено ответить на вопрос: "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками?" и предложены варианты ответов: помещать в приюты для бездомных животных, стимулировать граждан брать бездомных животных домой, стерилизовать и отпускать животных, отлавливать животных и вывозить из города, разрешить их усыплять или ничего не делать.

Заявку на участие в тесте зарегистрированные на мос.ру жители города должны подать до 22 июля. "Мы запустили регистрацию на этот тест с 11:30 сегодняшнего дня до 22 июля", - сказал Венедиктов.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы канидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.