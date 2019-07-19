Московская неотложная ветеринарная помощь совершила за полгода около 1,6 тыс. выездов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Столичная служба неотложной ветеринарной помощи совершила около 1,6 тыс. выездов за первое полугодие 2019 года. В 2018 году за аналогичный период времени было совершено почти 1 тыс. выездов, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Неотложную помощь вызывали хозяева, которые не могли привезти питомца в ветлечебницу. Врачи лечили не только кошек, собак, морских свинок, хомячков и попугаев, но и рысь, кустарниковую белку дегу и сурикатов.

За первые шесть месяцев этого года служба неотложной ветеринарной помощи совершила около 1600 выездов. Услуга становится все более популярной у хозяев питомцев: в 2018 году за аналогичный период времени было совершено 996 выездов", - говорится в сообщении.

Всего в распоряжении ветеринарной службы находится 10 машин, в которых можно провести лабораторные и диагностические исследования, сделать необходимые инъекции, обработать раны и провести несложные хирургические операции. Вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи можно по телефону: +7 (495) 612-04-25. Она работает круглосуточно.

В сообщении отмечается, что выросло и количество выездов для проведения чипирования животных. Так, за первые шесть месяцев 2019 года эту процедуру бригады неотложной ветеринарной помощи выполнили 30 раз, за аналогичный период 2018-го - только шесть.

Выездная служба была создана в 2011 году. Специальные автомобили также используют для профилактики и ликвидации очагов заразных заболеваний. Врачи оперативно разворачивают прививочные пункты, проводят бесплатную вакцинацию и берут пробы для лабораторных исследований.