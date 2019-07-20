Около 150 человек эвакуированы из бургерной на территории ТЦ на юге Москвы из-за пожара

МОСКВА , 20 июля. /ТАСС/. Эвакуация прошла из кафе-бургерной, расположенной на территории торгового центра на улице Ленинская Слобода в Москве из-за пожара, из здания вывели 150 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ЧП произошло по адресу: улица Ленинская Слобода, 26, стр. 2. Загорелась бургерная на втором этаже здания. В связи с этим из заведения были эвакуированы примерно 150 человек. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 1 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По адресу Ленинская Слобода 26, стр. 2, расположен торговый центр со множеством организаций и заведений.