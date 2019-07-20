Власти Москвы согласовали проект дома по программе реновации в районе Люблино в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект жилого дома по программе реновации в районе Люблино Юго-Восточного административного округ города Москвы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: Ставропольская улица, влд. 23/1, район Люблино, Юго-Восточный административный округ города Москвы. Многоквартирный трехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже будет возведен в рамках программы реновации в районе Люблино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проектом предусмотрена полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением. Квартиры будут оборудованы сантехникой, кухонной плитой и освещением. На полу будет уложен ламинат, частично плитка, на стенах - обои белого цвета под покраску. Наружная отделка стен дома, начиная со второго этажа, будет выполнена трехслойными железобетонными навесными панелями с облицовкой пиленным кирпичом.

Также планируется озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом. В дополнение к подземной одноэтажной парковке на 131 машиноместо обустроят открытые плоскостные стоянки с местами для маломобильных групп населения.

О реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в Москве, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.