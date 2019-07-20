На ВДНХ откроется выставка часов, на которой представят более 100 экспонатов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Выставка часов, в которую войдут 120 экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций, откроется на следующей неделе на территории ВДНХ. Об этом сообщается в субботу на официальном портале мэра Москвы.

Выставка под названием "Время и космос" будет работать в павильоне "Космонавтика и авиация". Как говорится в сообщении, выставочное пространство, разделенное на несколько тематических зон, будет напоминать огромный часовой механизм.

Зона "Измерение времени" расскажет о различных изобретениях, начиная от маятникового механизма Галилея, созданного почти 400 лет назад. Там можно будет увидеть такие экспонаты, как складные экваториальные солнечные часы и башенный часовой механизм с боем. На площадке "Часы как принадлежность" расскажут об эволюции часов.

В зонах "Часы конструкторов и космонавтов" и "Часы, побывавшие в космосе" будут собраны уникальные образцы этих приборов, отмечается в сообщении на сайте московского мэра. Все они принадлежали людям, внесшим вклад в становление и успех отечественной космонавтики, а некоторые из них побывали за пределами нашей планеты. Это часы Юрия Гагарина, академика Сергея Королева и членов созданного им Совета главных конструкторов.

Выставка откроется 23 июля и будет работать ежедневно (кроме понедельника) до 24 ноября с 11:00 до 22:00. Посетить ее можно будет по входному билету в центр "Космонавтика и авиация".