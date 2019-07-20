Почти 80 тыс. человек посетили праздничные мероприятия в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 80 тыс. человек приняли участие в 17 праздничных мероприятиях, которые проходят 20 июля на территории Парка Горького в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В парке Горького на 14 часов находятся 78 тыс. человек, проходит 17 мероприятий. В том числе Международный день торта посетили более 15 тыс. человек. Концерт Теле2 - 11 тыс. человек. Фестиваль японской культуры "J FEST" - 10 тыс. человек. Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Участники Международного дня торта устроили настоящую битву. Им выдали специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов они использовали кондитерские изделия.

Фестивалей японской культуры пройдет в столице 20 и 21 июля в Парке Горького. Посетители смогут поиграть в фукувараи и ханэцуки, пройти мастер-класс по оригами, искусству чайной церемонии, бонсай и японской живописи суми-э, научиться танцевать бон-одори, услышать знаменитых японских барабанщиков и запустить красочные фонарики.

Площадка Tele2 открылась 19 июля, на набережной у парка Горького. Онлайн-парк компании будет ежедневно работать с 10:00 в режиме коворкинга, а после 15:00 здесь начнут проводить онлайн-лекции и мастер-классы от института "Стрелка", Arzamas, Buro 29/02, HeadHunter, SkyEng. Площадка проработает до 8 сентября.

Фестивале садов и цветов Moscow Flower Show начался 10 июля и продлится до 21 июля в столичном парке "Музеон". Гости смогут увидеть произведения садово-паркового искусства, пройти конкурсы, мастер-классы и лекции.